Antonella Clerici colpo al cuore per la figlia Maelle | La foto con dedica (Di martedì 15 settembre 2020) Ritorno a scuola per la maggior parte degli studenti italiani dopo 6 mesi di stop dovuto all’emergenza Coronavirus hanno fatto rientro nei loro istituti e rivisto i loro compagni. Anche Antonella Clerici ha voluto augurare, come tante altre mamme presente sui social, un buon anno scolastico alla figlia Maelle che oggi inizia un nuovo ciclo … L'articolo Antonella Clerici colpo al cuore per la figlia Maelle La foto con dedica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Ritorno a scuola per la maggior parte degli studenti italiani dopo 6 mesi di stop dovuto all’emergenza Coronavirus hanno fatto rientro nei loro istituti e rivisto i loro compagni. Ancheha voluto augurare, come tante altre mamme presente sui social, un buon anno scolastico allache oggi inizia un nuovo ciclo … L'articoloalper laLaconproviene da www.meteoweek.com.

oliperla : RT @morellfrancesco: @Cinguetterai Antonella clerici è solo un' Antonella Elia che ha avuto più fortuna. Zero talento, zero qualità, il nul… - oliperla : RT @poetalino: @lapennanicola65 @antoclerici @RaiUno Purtroppo Elisa isoardi non ha gli agganci all'interno della rai che ha Antonella Cler… - Notiziedi_it : Antonella Clerici scrive alla figlia per il suo primo giorno di scuola: “Uscirai adulta” - zazoomblog : Antonella Clerici gli auguri social per il primo giorno di scuola di Maelle - #Antonella #Clerici #auguri #social - QuotidianPost : Antonella Clerici gli auguri social per il primo giorno di scuola di Maelle -