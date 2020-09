Angelina Jolie ha fatto una "generosa donazione" a due bambini che vendono limonate (VIDEO) (Di martedì 15 settembre 2020) Angelina Jolie ha fatto una 'generosa donazione' a due bambini che hanno aperto un chiosco di limonate per beneficenza: i piccoli hanno ringraziato con un VIDEO. Angelina Jolie ha inviato una lettera ed ha fatto un'importante donazione a favore di Ayaan e Mikaeel, due bambini che raccolgono soldi da donare ai bambini dello Yemen attraverso un chiosco di limonate da loro gestito per beneficenza. I due ragazzi hanno anche pubblicato un VIDEO in cui ringraziano l'interprete di Maleficent per la donazione e le offrono una tazza di limonata la prossima volta che sarà a Londra. Nel corso degli ultimi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020)hauna '' a dueche hanno aperto un chiosco diper beneficenza: i piccoli hanno ringraziato con unha inviato una lettera ed haun'importantea favore di Ayaan e Mikaeel, dueche raccolgono soldi da donare aidello Yemen attraverso un chiosco dida loro gestito per beneficenza. I due ragazzi hanno anche pubblicato unin cui ringraziano l'interprete di Maleficent per lae le offrono una tazza di limonata la prossima volta che sarà a Londra. Nel corso degli ultimi ...

