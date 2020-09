Andrea Bocelli Foundation e Generali insieme per potenziare didattica a distanza negli ospedali (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Continua la collaborazione tra l’Andrea Bocelli Foundation (ABF) e Generali Italia nel segno dell’innovazione e del superamento delle barriere, con un’iniziativa dedicata all’educazione digitale, sviluppata in partnership con l’Associazione ospedali Pediatrici Italiani (AOPI) che andrà a contribuire in modo strategico al progetto di ABF “Con Te, per disegnare il futuro – didattica a distanza per le scuole in Ospedale”. L’accesso all’educazione è da sempre il fulcro del lavoro di ABF, in Italia e all’estero, quale elemento di espressione della mission “empowering people and communities”. Come community leader, ABF, grazie ai fondi raccolti con la seconda ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Continua la collaborazione tra l’(ABF) eItalia nel segno dell’innovazione e del superamento delle barriere, con un’iniziativa dedicata all’educazione digitale, sviluppata in partnership con l’AssociazionePediatrici Italiani (AOPI) che andrà a contribuire in modo strategico al progetto di ABF “Con Te, per disegnare il futuro –per le scuole in Ospedale”. L’accesso all’educazione è da sempre il fulcro del lavoro di ABF, in Italia e all’estero, quale elemento di espressione della mission “empowering people and communities”. Come community leader, ABF, grazie ai fondi raccolti con la seconda ...

AndreaBocelli : Andrea Bocelli canterà l’inno nazionale per l’apertura del #GPToscana Mugello di @F1 alle 14.50 - lmdepalacios : Andrea Bocelli - fogueral : Andrea Bocelli é fora do normal!!!!!!!!!!!!!! - lamescolanza : Andrea Bocelli Foundation e Generali Italia insieme per potenziare la didattica delle scuole in ospedale… - lubelakus : @R_Lipiec Andrea Bocelli ? -