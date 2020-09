Ameba mangia cervello | cosa è | dove si trova e come si cura il parassita

(Di martedì 15 settembre 2020)è,sisiilNegli ultimi giorni si è tornati a parlare dell’. A far tornare “di moda” illa tragica notizia della morte di un ragazzo di 13 anni americano che ha contratto ildella Naegleria Fowleri mentre era in vacanza con la sua famiglia, in Florida, a fine luglio. Ma disi tratta?è l’sisi? Di ...

Non ce l'ha fatta Tanner Lake Wall, il tredicenne vittima di un'ameba mangia cervello. Purtroppo non è questo il primo caso di aggressione del raro parassita Naegleria fowleri che abita le acque della ...Ancora un caso in Florida di ameba mangia cervello. A pagare il prezzo dell’infezione un tredicenne statunitense, aggredito dal parassita Naegleria Fowleri durante una gita al lago. Si tratta di un pa ...Una tragedia immane, una morte dolorosa, e nessuno che riesce a farsene una ragione. Aveva solo 13 anni Tanner Lake Well, e aveva voglia di fare un bagno in quel lago che conosceva: è morto dopo esser ...