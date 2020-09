Ambiente: Generali firma richiesta a governi Ue di ridurre gas serra del 55% entro 2030 (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) - Generali firma la richiesta di aziende e investitori europei che invitano i capi di Stato e di governo europei a ridurre le emissioni di gas serra almeno del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, superando l'obiettivo del 40% previsto in precedenza. Il group ceo Philippe Donnet è tra gli amministratori delegati che hanno firmato la lettera redatta dall'associazione Corporate Leaders Group, che chiede ai leader europei di definire il quadro di riferimento per una ripresa resiliente al cambiamento climatico e favorire investimenti verdi per conseguire la neutralità climatica entro il 2050. La partecipazione di Generali all'iniziativa, spiega la compagnia, "è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) -ladi aziende e investitori europei che invitano i capi di Stato e di governo europei ale emissioni di gasalmeno del 55% rispetto ai livelli del 1990il, superando l'obiettivo del 40% previsto in precedenza. Il group ceo Philippe Donnet è tra gli amministratori delegati che hannoto la lettera redatta dall'associazione Corporate Leaders Group, che chiede ai leader europei di definire il quadro di riferimento per una ripresa resiliente al cambiamento climatico e favorire investimenti verdi per conseguire la neutralità climaticail 2050. La partecipazione diall'iniziativa, spiega la compagnia, "è ...

