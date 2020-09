Amazon, 100mila nuove assunzioni in Usa e Canada. Paga vicina al salario minimo (Di martedì 15 settembre 2020) Amazon si avvicina a grandi passi alla soglia del milione di dipendenti. Il colosso dell’e-commerce, uno dei principali beneficiari della chiusura degli esercizi commerciali legati alla pandemia, ha annunciato 100 mila nuove assunzioni negli Stati Uniti e in Canada per far fronte alla forte crescita dell’acquisto di prodotti on line. L’ultimo dato sull’organico, diffuso in giugno, segnava quota 874 mila. I nuovi posti di lavoro sono posizioni sia a tempo pieno sia part-time e, fa sapere il gruppo, i nuovi assunti saranno Pagati non meno di 15 dollari lordi l’ora che in stati come la California o Seattle è sostanzialmente il salario minimo previsto per legge. In alcune città riceveranno un bonus aggiuntivo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020)si ava grandi passi alla soglia del milione di dipendenti. Il colosso dell’e-commerce, uno dei principali beneficiari della chiusura degli esercizi commerciali legati alla pandemia, ha annunciato 100 milanegli Stati Uniti e inper far fronte alla forte crescita dell’acquisto di prodotti on line. L’ultimo dato sull’organico, diffuso in giugno, segnava quota 874 mila. I nuovi posti di lavoro sono posizioni sia a tempo pieno sia part-time e, fa sapere il gruppo, i nuovi assunti sarannoti non meno di 15 dollari lordi l’ora che in stati come la California o Seattle è sostanzialmente ilprevisto per legge. In alcune città riceveranno un bonus aggiuntivo di ...

Noovyis : (Amazon, 100mila nuove assunzioni in Usa e Canada. Paga vicina al salario minimo) Playhitmusic - - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Amazon, 100mila nuove assunzioni in Usa e Canada. Paga vicina al salario minimo - fattoquotidiano : Amazon, 100mila nuove assunzioni in Usa e Canada. Paga vicina al salario minimo - Adnkronos : #Amazon, 100mila nuovi posti di lavoro per boom acquisti online -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon 100mila Amazon, 100mila nuove assunzioni in Usa e Canada. Paga vicina al salario minimo Il Fatto Quotidiano Amazon annuncia 100mila assunzioni tra Stati Uniti e Canada

SEATTLE - Amazon assumerà 100mila nuovi dipendenti negli Stati Uniti e in Canada, in aggiunta alle 33 mila assunzioni annunciate la scorsa settimana per la parte societaria e tecnologica. Le nuove ass ...

Lavorare con Amazon: annunciate 100 mila assunzioni in Usa e Canada

Amazon assumerà 100 mila nuovi lavoratori negli Stati Uniti e in Canada, in aggiunta alle 33 mila assunzioni annunciate la scorsa settimana per la parte corporate e tecnologica. Le nuove assunzioni, s ...

Amazon: 100mila assunzioni in Usa e Canada, +1,4% nel premercato

Boom di acquisti su piattaforma con il Covid (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 set - Amazon ha annunciato che assumera' 100.000 persone negli Stati Uniti e in Canada per tenere il passo co ...

SEATTLE - Amazon assumerà 100mila nuovi dipendenti negli Stati Uniti e in Canada, in aggiunta alle 33 mila assunzioni annunciate la scorsa settimana per la parte societaria e tecnologica. Le nuove ass ...Amazon assumerà 100 mila nuovi lavoratori negli Stati Uniti e in Canada, in aggiunta alle 33 mila assunzioni annunciate la scorsa settimana per la parte corporate e tecnologica. Le nuove assunzioni, s ...Boom di acquisti su piattaforma con il Covid (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 set - Amazon ha annunciato che assumera' 100.000 persone negli Stati Uniti e in Canada per tenere il passo co ...