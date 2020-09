Alzheimer | modificare lo stile di vita riduce il rischio per gli over-65

Ultime Notizie dalla rete : Alzheimer modificare

Gazzetta del Sud

Ad incidere sullo sviluppo dell'Alzheimer lo stile di vita. Modificarlo può ridurre il rischio per gli over-65 che presentano i primi sintomi della malattia. A dirlo è una ricerca dell'Australian Nati ...In collaborazione con Airalzh - Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus. Intervista al prof. Sandro Sorbi, Presidente Onorario Airalzh Onlus, Professore Ordinario di Neurologia dell’Università d ...Modificare i sogni non sarà più solo un tema da film o romanzo di fantascienza, è quanto promette il progetto TweakDreams, diretto da Giulio Bernardi, ricercatore pisano della Scuola Imt Alti studi di ...