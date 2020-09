Alternative naturali per l’acidità di stomaco | fare a meno dell’omeprazolo

(Di martedì 15 settembre 2020)per l’acidità didell’omeprazolo. È capitato a tutti prima o poi di provare una forte sensazione di bruciore all’esofago subito dopo un pasto. In effetti la cosiddetta acidità diè uno dei disturbi più comuni. Naturalmente un medicinale per attenuarne i sintomi esiste e si chiama omeprazolo, ma come tutte le medicine può dare degli effetti collaterali anche seri.per l’acidità didell’omeprazolo L’omeprazolo è un inibitore della pompa protonica, o meglio è il principio attivo capostipite di questa categoria di ...

marcong63 : RT @nicodemodani: Riscaldiamoci con amore! Le vetrine stanno rivestendosi per la nuova stagione autunno/inverno.Proviamo a cambiare guardar… - BooksVegBioEco : Fuori il vecchio, dentro il nuovo! Le alternative naturali ad ammoniaca e candeggina Pulizia vetri e frigorifero… - BooksVegBioEco : Aceto, bicarbonato e limone possono sostituire efficacemente l'ammoniaca e la candeggina nella pulizia della casa:… - BooksVegBioEco : Fuori il vecchio, dentro il nuovo! Le alternative naturali ad ammoniaca e candeggina Pulizia vetri e frigorifero Sg… - BooksVegBioEco : Aceto, bicarbonato e limone possono sostituire efficacemente l'ammoniaca e la candeggina nella pulizia della casa:… -

Ultime Notizie dalla rete : Alternative naturali

Città della Spezia

La cheratina è una sostanza spesso presente nei trattamenti per capelli. Pochi sanno però che si tratta di un prodotto di origine animale. Scopriamo a cosa serve e le alternative cruelty free altretta ...Non è insolito non riuscire a prendere sonno o, all’improvviso, svegliarsi a notte fonda e ritrovarsi a fissare il soffitto, pensando ai conti da pagare, i problemi sul lavoro e le difficoltà legate a ...La rinoplastica è un intervento chirurgico di natura estetica che si propone come obiettivo la modifica della forma, della struttura e della dimensione del naso (pelle, cartilagine e ossa). Sebbene ne ...