Altavilla Irpina | 17enne perseguitato perché omosessuale | sputi e offese per strada

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Raccapricciante storia di pura inciviltà è quella che proviene dal Comune didove un minore, oggi diciassettenne, da anni è vittima di angherie edpronunciate da alcuni suoi concittadini, ed in particolare da una quarantacinquenne del posto, M.M., la quale non perde occasione per offendere e denigrare pubblicamente il giovane, colpevole soltanto di essersi scoperto donna in un corpo di uomo. Così da circa 2 anni M.M. appena vede il minore, senza alcun motivo, gli urla: “Frocio, Ricchione … non sarai mai una donna … Chiuditi in casa … Ti devi suicidare …”, spesso arrivando addirittura a sputargli addosso per. Ciò nella ...