Allerta Meteo, sul mar Jonio sta nascendo un CICLONE TROPICALE: scatta l’allarme maltempo per Mercoledì sera e Giovedì 17 al Sud (Di martedì 15 settembre 2020) Allerta Meteo – scatta l’allarme maltempo al Sud Italia, dove nelle prossime ore si abbatterà un CICLONE TROPICALE in formazione sul mar Jonio. Mentre gli Stati Uniti d’America tengono il fiato sospeso per l’uragano Sally che sta per abbattersi su Mississipi e Louisiana, anche l’estremo Sud del nostro Paese e in modo particolare Calabria e Sicilia si preoccupa per l’evoluzione Meteorologica particolarmente preoccupante per le prossime ore. Sul mar Jonio, infatti, è già presente un enorme sistema temporalesco non solo vastissimo, ma dalle caratteristiche tropicali: un cuore caldo e una serie di temporali particolarmente “cattivi” per i ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020)l’allarmeal Sud Italia, dove nelle prossime ore si abbatterà unin formazione sul mar. Mentre gli Stati Uniti d’America tengono il fiato sospeso per l’uragano Sally che sta per abbattersi su Mississipi e Louisiana, anche l’estremo Sud del nostro Paese e in modo particolare Calabria e Sicilia si preoccupa per l’evoluzionerologica particolarmente preoccupante per le prossime ore. Sul mar, infatti, è già presente un enorme sistema temporalesco non solo vastissimo, ma dalle caratteristiche tropicali: un cuore caldo e una serie di temporali particolarmente “cattivi” per i ...

DarioNardella : A Firenze la nuova app #IF per avere informazioni in tempo reale su: ?? cantieri ?? incidenti ?? viabilità e traffico… - MaurizioCulicc1 : RT @DarioNardella: A Firenze la nuova app #IF per avere informazioni in tempo reale su: ?? cantieri ?? incidenti ?? viabilità e traffico ?? pe… - Ste_Giorgetti : RT @DarioNardella: A Firenze la nuova app #IF per avere informazioni in tempo reale su: ?? cantieri ?? incidenti ?? viabilità e traffico ?? pe… - piobulgaro : ? MALTEMPO - TEMPORALI PRONTI AD ABBATTERSI SULL'ITALIA: LA PROTEZIONE CIVILE EMETTE L'ALLERTA METEO! Lista delle… - ValePierini : RT @DarioNardella: A Firenze la nuova app #IF per avere informazioni in tempo reale su: ?? cantieri ?? incidenti ?? viabilità e traffico ?? pe… -