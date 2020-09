Allarme Covid al GfVip. Tommaso Zorzi ha la febbre alta (Di martedì 15 settembre 2020) Allarme al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti della quinta edizione, ha la febbre alta. Lunedì sera è andata in onda la prima puntata del reality show di Canale 5 e l'influencer, poco dopo il suo ingresso, si è avvolto in una coperta lamentando brividi di freddo. Una volta finita la diretta, ha chiesto il termometro. Zorzi scottava tanto che è dovuto intervenire il medico con zitromax e tachipirina. Il timore è che si possa trattare di Coronavirus, tuttavia sembra che la febbre sia dovuta a uno sbalzo di temperatura (anche se sia in casa sia fuori i gradi sono elevati, nda) perché tutti i concorrenti sono sottoposti a tampone ogni due giorni e finora sono risultati tutti negativi. Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020)al Grande Fratello Vip., uno dei concorrenti della quinta edizione, ha la. Lunedì sera è andata in onda la prima puntata del reality show di Canale 5 e l'influencer, poco dopo il suo ingresso, si è avvolto in una coperta lamentando brividi di freddo. Una volta finita la diretta, ha chiesto il termometro.scottava tanto che è dovuto intervenire il medico con zitromax e tachipirina. Il timore è che si possa trattare di Coronavirus, tuttavia sembra che lasia dovuta a uno sbalzo di temperatura (anche se sia in casa sia fuori i gradi sono elevati, nda) perché tutti i concorrenti sono sottoposti a tampone ogni due giorni e finora sono risultati tutti negativi.

