Allarme al Grande Fratello, Tommaso Zorzi sta male: ha la febbre

Brutte notizie in arrivo per il Grande Fratello: il neo-entrato nella casa più spiata dagli italiani Tommaso Zorzi sta davvero male. Ecco le condizioni Dopo la prima serata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, arrivano prime notizie poco confortanti. Tommaso Zorzi sta davvero male visto che è andato a letto con la febbre.

Boom di tamponi, fino a 700 al giorno. Il ds Donato: «Non c’è alcun allarme, ma vogliamo essere pronti a ogni evenienza» Padova Nel giorno in cui le scuole e i bus tornano a connettere migliaia di per ...

Covid, allarme sanità in provincia di Ragusa: nessun posto in rianimazione

Modica - Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha scritto oggi al Presidente della Regione Nello Musumeci e all’Assessore alla Sanità, Ruggero Razza per tentare di destare l’attenzione sul gravissimo ...

Allarme Covid al GfVip. Tommaso Zorzi ha la febbre alta

Allarme al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti della quinta edizione, ha la febbre alta. Lunedì sera è andata in onda la prima puntata del reality show di Canale 5 e l’influencer, ...

