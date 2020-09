Alla Casa Bianca Trump firma la sua pace americana in Medio Oriente. Ecco cosa prevedono “gli accordi di Abramo” (Di martedì 15 settembre 2020) «Una svolta storica per la pace nella Regione». Con queste parole Donald Trump ha commentato l’accordo di normalizzazione dei rapporti tra Israele ed Emirati Arabi da una parte e Bahrein dall’altra che è stata firmata oggi Alla Casa Bianca. Davanti al premier israeliano Benjamin Netanyahu, i ministri degli Esteri degli Emirati Arabi, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e del Bahrein, Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, Trump ha messo il suo sigillo sulla “pax americana” in Medio Oriente attraverso “gli accordi di Abramo”. Una scelta di tempistiche cruciale per il presidente che a due mesi dalle elezioni del 3 novembre può ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) «Una svolta storica per lanella Regione». Con queste parole Donaldha commentato l’accordo di normalizzazione dei rapporti tra Israele ed Emirati Arabi da una parte e Bahrein dall’altra che è statata oggi. Davanti al premier israeliano Benjamin Netanyahu, i ministri degli Esteri degli Emirati Arabi, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e del Bahrein, Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa,ha messo il suo sigillo sulla “pax” inattraverso “glidi Abramo”. Una scelta di tempistiche cruciale per il presidente che a due mesi dalle elezioni del 3 novembre può ...

