Alitalia | Fontana | Addio a Malpensa è attacco inaccettabile

(Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 settembre 2020 - La decisione didi cancellare i voli da e pera partire dal primo ottobre non va proprio giù al presidente della Regione Lombardia Attilioche ...

AnsaLombardia : Alitalia: Fontana, addio Malpensa è attacco inaccettabile. 'E' un'offesa nei confronti del sistema aeroportuale lom… - Pasquino70 : @Greg_Fontana @forza_italia Avete tagliato 10 mld di euro e 103k docenti . Questa scelta assurda a definito che si… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia Fontana

IL GIORNO

Milano, 15 settembre 2020 - La decisione di Alitalia di cancellare i voli da e per Malpensa a partire dal primo ottobre non va proprio giù al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che att ...SOMMA LOMBARDO – Come Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, anche Attilio Fontana, governatore della Lombardia, voterà “no” al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. La conferma ...