Alitalia, al via test a Fiumicino: da domani tampone veloce alla partenza per due voli Roma-Milano (Di martedì 15 settembre 2020) Sperimentazione in collaborazione con Aeroporti di Roma. Si imbarca solo con tampone negativo in aeroporto o fatto entro le 72 ore precedenti Leggi su repubblica (Di martedì 15 settembre 2020) Sperimentazione in collaborazione con Aeroporti di. Si imbarca solo connegativo in aeroporto o fatto entro le 72 ore precedenti

cronaca_news : Alitalia, al via test a Fiumicino: da domani tampone veloce alla partenza per due voli Roma-Milano… - Notiziedi_it : Alitalia, al via test a Fiumicino: da domani tampone veloce alla partenza per due voli Roma-Milano - L_F_Sternn : RT @Camillamariani4: Il tampone è la porta d'accesso alla vita, senza non voli, non vai a scuola né al lavoro. La provata inattendibilita'… - repubblica : Alitalia, al via test a Fiumicino: da domani tampone veloce alla partenza per due voli Roma-Milano [aggiornamento d… - serenel14278447 : Alitalia, al via test a Fiumicino: da domani tampone veloce alla partenza per due voli Roma-Milano -