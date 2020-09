Alessandra Mastronardi, spunta una FOTO in abito da sposa (Di martedì 15 settembre 2020) spunta una FOTO rubata di Alessandra Mastronardi in abito da sposa. È giunto il momento che tutti i fan stavano aspettando. Era il lontano 2006 quando Alessandra Mastronardi entrava nelle case di tutti gli italiani vestendo i panni della dolce, schietta e romantica Eva Cudicini nella serie I Cesaroni. Gli ultimi quattordici anni sono stati … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020)unarubata diinda. È giunto il momento che tutti i fan stavano aspettando. Era il lontano 2006 quandoentrava nelle case di tutti gli italiani vestendo i panni della dolce, schietta e romantica Eva Cudicini nella serie I Cesaroni. Gli ultimi quattordici anni sono stati … L'articolo proviene da YesLife.it.

