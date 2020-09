Alberto Zangrillo: "Berlusconi era spaventato, il Covid non lascia scampo"" (Di martedì 15 settembre 2020) Il professor Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione all’ospedale San Raffaele, medico personale di Silvio Berlusconi, intervistato dal Corriere della Sera parla della differenza tra l’ultimo ricovero di Silvio Berlusconi per Covid e quelli precedenti.“Io li ho conosciuti tutti quelli degli ultimi 20 anni. Credo - dice - ci sia stata una cosa che richiama una delle caratteristiche veramente negative del Covid-19: ti obbliga alla solitudine e ad affrontare la malattia da solo. Berlusconi era emozionato. Era provato. L’hanno visto tutti. E in questi giorni, forse, è stato anche un po’ spaventato, perché l’evoluzione della malattia non lascia scampo se si ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Il professor, primario di Anestesia e Rianimazione all’ospedale San Raffaele, medico personale di Silvio, intervistato dal Corriere della Sera parla della differenza tra l’ultimo ricovero di Silviopere quelli precedenti.“Io li ho conosciuti tutti quelli degli ultimi 20 anni. Credo - dice - ci sia stata una cosa che richiama una delle caratteristiche veramente negative del-19: ti obbliga alla solitudine e ad affrontare la malattia da solo.era emozionato. Era provato. L’hanno visto tutti. E in questi giorni, forse, è stato anche un po’, perché l’evoluzione della malattia nonse si ...

