Albertini vota il Milan all’italiana | “Il colpo Chiesa sarebbe perfetto…”

(Di martedì 15 settembre 2020) Interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da parte di Demetrio. L'ex centrocampista delha parlato proprio dei rossoneri e della ventata "made in Italy" che il Diavolo sta operando in ottica mercato.: "perfetto al"caption id="attachment 832539" align="alignnone" width="629"(getty images)/caption"Ho sempre sostenuto che l’ossatura della squadra rossonera fosse buona e che servivano giocatori più forti di quelli già in rosa: Tonali è un ottimo acquisto. Però ricordiamoci che il mercato conta, ma è solo una delle componenti per centrare gli obiettivi", ha detto."In questoemerge un’altra caratteristica che ...

