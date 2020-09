Al via le riprese di Riverdale 5 con tutte le misure anti-Covid: prime foto dal set (Di martedì 15 settembre 2020) Le riprese di Riverdale 5 sono ufficialmente iniziate a Vancouver. Lo show della CW, basato sui personaggi di Archie Comics, era stato tra i primi a chiudere il set lo scorso marzo a causa di un caso di Covid all’interno della produzione. Per questo motivo, la quarta stagione si è interrotta all’episodio 19. Ora arriva la conferma che Riverdale 5 debutterà a gennaio 2021 e assisteremo a un salto temporale di ben sette anni, ma non senza prima aver salutato il liceo. Tra gli episodi iniziali della quinta stagione, i protagonisti Archie, Betty, Veronica e Jughead celebreranno la fine delle superiori con il ballo scolastico e la consegna dei diplomi. E poi? Dopo due settimane di quarantena obbligatoria, come prevedono le misure anti-Covid ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Ledi5 sono ufficialmente iniziate a Vancouver. Lo show della CW, basato sui personaggi di Archie Comics, era stato tra i primi a chiudere il set lo scorso marzo a causa di un caso diall’interno della produzione. Per questo motivo, la quarta stagione si è interrotta all’episodio 19. Ora arriva la conferma che5 debutterà a gennaio 2021 e assisteremo a un salto temporale di ben sette anni, ma non senza prima aver salutato il liceo. Tra gli episodi iniziali della quinta stagione, i protagonisti Archie, Betty, Veronica e Jughead celebreranno la fine delle superiori con il ballo scolastico e la consegna dei diplomi. E poi? Dopo due settimane di quarantena obbligatoria, come prevedono le...

LaVocediNewYork : La nota di @GiuseppeConteIT dopo il primo giorno di #scuola: sforzo imponente. Preso atto, con soddisfazione, che l… - cianocaceres : RT @Think_movies: “El Nido”: al via le riprese del film di Mattia Temponi con Luciano Caceres e Blu Yoshimi - mattiatemponi : RT @RossellaSmira: #Ciak si gira! a Roma al via le riprese di “El Nido” di @mattiatemponi - RossellaSmira : #Ciak si gira! a Roma al via le riprese di “El Nido” di @mattiatemponi - cinemastudi : Al via le riprese di 'El Nido' di Mattia Temponi -

Ultime Notizie dalla rete : via riprese Al via le riprese per lo spot Divieti in centro storico Il Resto del Carlino Citroën C4 2021: via agli ordini, da 22.900 euro [FOTO e VIDEO]

I fari sono a loro volta più compatti e riprendono il disegno a “V” dell’anteriore, con un fascione lucido centrale che li collega idealmente. Lo spoiler non è più a livello del tetto, ma ai piedi del ...

CasaCorriere, Barbieri: «Il Sud ha grande forza, il South working saprà farla venire fuori»

«Credo fermamente che la ripresa dell’Italia ... In questo senso mi spiace che l’incontro si svolga via web, alzare il sipario in presenza su questa meraviglia sarebbe stato emozionante.

EMERGENZA CINGHIALI: AL VIA LA PETIZIONE DI CIA BASILICATA

Adeguare la Legge Regionale di Basilicata n. 2/95 come previsto e sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 160 del 23.07.20) a favore della Regione Marche che ammette alla possibilità da ...

I fari sono a loro volta più compatti e riprendono il disegno a “V” dell’anteriore, con un fascione lucido centrale che li collega idealmente. Lo spoiler non è più a livello del tetto, ma ai piedi del ...«Credo fermamente che la ripresa dell’Italia ... In questo senso mi spiace che l’incontro si svolga via web, alzare il sipario in presenza su questa meraviglia sarebbe stato emozionante.Adeguare la Legge Regionale di Basilicata n. 2/95 come previsto e sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 160 del 23.07.20) a favore della Regione Marche che ammette alla possibilità da ...