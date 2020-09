Al Teatro Della Palme ritornano i concerti dell’Associazione Scarlatti. Programma (Di mercoledì 16 settembre 2020) Riparte la Programmazione artistica dell’Associazione Scarlatti che si “trasferisce” da mercoledì 23 settembre al Teatro delle Palme. Ecco il Programma. Con l’atteso concerto di mercoledì 23 settembre al Teatro delle Palme alle ore 20.30 l’Associazione Alessandro Scarlatti riprende ufficialmente la Stagione concertistica 2019/2020 dopo la terribile emergenza sanitaria per lo scoppio Della pandemia da Covid-19 … Leggi su 2anews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Riparte lazione artistica dell’Associazioneche si “trasferisce” da mercoledì 23 settembre aldelle. Ecco il. Con l’atteso concerto di mercoledì 23 settembre aldellealle ore 20.30 l’Associazione Alessandroriprende ufficialmente la Stagionestica 2019/2020 dopo la terribile emergenza sanitaria per lo scoppiopandemia da Covid-19 …

