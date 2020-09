Aeroporto Torino Caselle, Alitalia: da Sagat parole poco rispettose (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Alitalia continua ad operare due voli al giorno da Torino e due da Roma “nonostante l’effetto del Covid-19 abbia impattato fortemente la domanda di trasporto, al punto che negli ultimi 3 mesi i voli da/per il capoluogo piemontese hanno registrato mediamente un 40 per cento dei posti a bordo non utilizzati”. Lo conferma la stessa compagnia aerea con una nota in cui esprime “la propria sorpresa” per le dichiarazioni rilasciate oggi dal vertice del gestore aeroportuale di Torino Caselle, nei confronti – secondo Alitalia – dell’unica compagnia aerea ad aver “garantito il diritto alla mobilità dei cittadini torinesi durante il periodo di lockdown. Ancor meno comprensibile che tale disappunto non coinvolga altri vettori ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) –continua ad operare due voli al giorno dae due da Roma “nonostante l’effetto del Covid-19 abbia impattato fortemente la domanda di trasporto, al punto che negli ultimi 3 mesi i voli da/per il capoluogo piemontese hanno registrato mediamente un 40 per cento dei posti a bordo non utilizzati”. Lo conferma la stessa compagnia aerea con una nota in cui esprime “la propria sorpresa” per le dichiarazioni rilasciate oggi dal vertice del gestore aeroportuale di, nei confronti – secondo– dell’unica compagnia aerea ad aver “garantito il diritto alla mobilità dei cittadini torinesi durante il periodo di lockdown. Ancor meno comprensibile che tale disappunto non coinvolga altri vettori ...

