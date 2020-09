Addio Maria Paola | all’arrivo della bara piange anche il cielo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Quando labianca entra in chiesa d’improvviso ilsi annuvola. In pochi secondi il sole che splendeva bollente sparisce. Scendono le prime gocce. Mentre nello spiazzale gli amici e i parenti corrono a ripararsi. Sembra che in questo giorno di doloreilpianga per, la ragazza di Caivano che ha amato oltre ogni ostacolo, pregiudizio e discriminazione il suo Ciro. Le porteChiesa di San Paolo Apostolo a Caivano, oggi gremita per i funeralidiciottenne, si chiudono. E lacrime scendono in queste ore dalle nuvole. Quelle stesse nuvole oltre cui, come si legge sullo striscione lasciato da Ciro, i due continueranno ad amarsi. Per sempre. L'articolo ...