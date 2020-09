Addio a Nichi D’Amico | morto il presidente dell’Inaf

Leggi su dire

(Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – Il presidente dell'Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf), Nichi D'Amico, è morto. Ne dà notizia lo stesso Istituto di cui era a capo dal 16 ottobre 2015. Nato a Palermo 57 anni fa, D'Amico era sposato e aveva una figlia. Designato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, era stato riconfermato per un secondo quadriennio il 30 dicembre 2019. Professore ordinario di astrofisica all'Università di Cagliari, è stato anche direttore dell'Inaf Osservatorio Astronomico di Cagliari e del progetto SRT (Sardinia Radio Telescope).