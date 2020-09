Achille Lauro, il principe del glam torna nel mondo del rock estremo con “Maleducata” (Di martedì 15 settembre 2020) Achille Lauro, il principe del glam torna nel mondo del rock estremo, del punk e della maleducazione hard e glitterata. Un “rocky Horror Picture Show” che si sveste di generi e di etichette e lascia spazio a lusso, esagerazione e sregolatezza. Una pole dance di calze a rete, tacchi e mascara shakerati che torna prepotentemente sulla scena musicale con Maleducata: il nuovo singolo di Achille Lauro, in uscita per Elektra Records/Warner Music Italy, sarà disponibile da giovedì 17 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Maleducata anticipa “1969 – Achille Idol Rebirth”, riedizione dell’album ... Leggi su domanipress (Di martedì 15 settembre 2020), ildelneldel, del punk e della maleducazione hard e glitterata. Un “y Horror Picture Show” che si sveste di generi e di etichette e lascia spazio a lusso, esagerazione e sregolatezza. Una pole dance di calze a rete, tacchi e mascara shakerati cheprepotentemente sulla scena musicale con Maleducata: il nuovo singolo di, in uscita per Elektra Records/Warner Music Italy, sarà disponibile da giovedì 17 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Maleducata anticipa “1969 –Idol Rebirth”, riedizione dell’album ...

