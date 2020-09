Accordo tra Israele, Emirati e Bahrein firmato alla Casa Bianca. Trump: “Giornata storica” (Di martedì 15 settembre 2020) Gli Accordi di Abramo sono stati firmati oggi alla Casa Bianca da Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti padrone di Casa e mediatore, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, i ministri degli Esteri di Emirati Arabi Uniti e Bahrein, Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa. Era presente anche l’ambasciatore dell’Oman in Usa, Hunaina al-Mughairy, perché anche l’Oman è interessato a normalizzare i rapporti con Israele e potrebbe presto seguire Emirati e Bahrein. L’Accordo è stato scritto in arabo, ebraico e inglese. Donald Trump, nel suo discorso dal balcone della Casa ... Leggi su blogo (Di martedì 15 settembre 2020) Gli Accordi di Abramo sono stati firmati oggida Donald, il Presidente degli Stati Uniti padrone die mediatore, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, i ministri degli Esteri diArabi Uniti e, Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa. Era presente anche l’ambasciatore dell’Oman in Usa, Hunaina al-Mughairy, perché anche l’Oman è interessato a normalizzare i rapporti cone potrebbe presto seguire. L’è stato scritto in arabo, ebraico e inglese. Donald, nel suo discorso dal balcone della...

