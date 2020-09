Accordo storico alla Casa Bianca: Israele sigla un patto con Emirati Arabi Uniti e Bahrain [FOTO] (Di martedì 15 settembre 2020) Donald Trump sigilla oggi alla Casa Bianca la ‘pax americana’ in Medio Oriente con la firma degli ‘accordi di Abramo‘ per la normalizzazione dei rapporti tra Israele da un lato ed Emirati Arabi e Barhain dall’altro. “Una svolta storica per la pace nella regione“, li ha definiti il tycoon. alla cerimonia, nel South Lawn, interverranno il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i ministri degli esteri degli altri due Paesi, rispettivamente Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa. Il presidente Usa avrà incontri bilaterali nello studio Ovale con tutti e tre prima della cerimonia. Iran: normalizzazione con Israele “errore strategico” “Qualsiasi passo ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Donald Trump sigilla oggila ‘pax americana’ in Medio Oriente con la firma degli ‘accordi di Abramo‘ per la normalizzazione dei rapporti trada un lato ede Barhain dall’altro. “Una svolta storica per la pace nella regione“, li ha definiti il tycoon.cerimonia, nel South Lawn, interverranno il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i ministri degli esteri degli altri due Paesi, rispettivamente Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa. Il presidente Usa avrà incontri bilaterali nello studio Ovale con tutti e tre prima della cerimonia. Iran: normalizzazione con“errore strategico” “Qualsiasi passo ...

