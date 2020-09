Accordo di pace tra Israele, Emirati e Bahrein, la firma alla Casa Bianca. Trump: “Accordo storico” (Di martedì 15 settembre 2020) Accordo di pace tra Israele ed Emirati e Bahrein. La firma alla Casa Bianca. WASHINGTON (STATI UNITI) – Accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti e Bahrein. La firma è avvenuta alla Casa Bianca nella giornata di martedì 15 settembre 2020. “Un Accordo storico – le parole di Donald Trump subito dopo la fumata Bianca – alba di un nuovo Medio Oriente“. La prossima, secondo quanto ipotizzato dal presidente americano, potrebbe essere la Palestina anche se non sarà semplice ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020)ditraed. La. WASHINGTON (STATI UNITI) –ditraedArabi Uniti e. Laè avvenutanella giornata di martedì 15 settembre 2020. “Unstorico – le parole di Donaldsubito dopo la fumata– alba di un nuovo Medio Oriente“. La prossima, secondo quanto ipotizzato dal presidente americano, potrebbe essere la Palestina anche se non sarà semplice ...

