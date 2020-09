Acciaierie Piombino, lo Stato entra nel capitale di Jsw Steel Italy con 30 milioni di Invitalia (Di martedì 15 settembre 2020) Oltre 80 milioni di euro, 30 dei quali di emanazione pubblica per mano di Invitalia. La ex Lucchini di Piombino riprova a ripartire da qui. Lo prevede il nuovo piano industriale del polo siderurigico toscano, il secondo d’Italia, che è Stato annunciato martedì 15 settembre, dopo che in giugno ne era Stato deciso l’inserimento all’interno di una pianificazione strategica nazionale per l’acciaio. Da qui alla possibilità di un ingresso dello Stato nel capitale dell’acciaieria e di conseguente un impegno propulsivo del ministero dello Sviluppo economico per la ripresa della produzione nell’impianto che fa capo alla Jsw Steel Italy del gruppo indiano Jindal che è vicepresieduta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Oltre 80di euro, 30 dei quali di emanazione pubblica per mano di. La ex Lucchini diriprova a ripartire da qui. Lo prevede il nuovo piano industriale del polo siderurigico toscano, il secondo d’Italia, che èannunciato martedì 15 settembre, dopo che in giugno ne eradeciso l’inserimento all’interno di una pianificazione strategica nazionale per l’acciaio. Da qui alla possibilità di un ingresso delloneldell’acciaieria e di conseguente un impegno propulsivo del ministero dello Sviluppo economico per la ripresa della produzione nell’impianto che fa capo alla Jswdel gruppo indiano Jindal che è vicepresieduta ...

