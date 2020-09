ABI | ad agosto crescono i depositi | +110 miliardi rispetto lo scorso anno

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – In Italia i(in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) sono aumentati, ad2020, di oltre 110di euroad unprima (variazione pari a +7,0% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimi 12 mesi, di circa 17di euro in valore assoluto (pari a -7,1%). È quanto emerge dall’ultimo rapporto mensile di ABI, l’Associazione bancari italiani. La dinamica della raccolta complessiva (da clientela residente e obbligazioni) risulta in crescita del +5,2% ad2020. Nello stesso mese il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela è ...

(Teleborsa) - In Italia i depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) sono aumentati, ad agosto 2020, di oltre 110 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (variazio ...La crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese ha accelerato il passo ad agosto, su base annua, con un incremento del 3,9% sulla spinta delle diverse misure di sostegno, come moratorie e garanz ...