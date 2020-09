(Di martedì 15 settembre 2020) Mentre ai confini della striscia di Gaza suonano nuovamente le sirene anti-missile, Donaldsigilla alla Casa Bianca la ‘pax americana’ in Medio Oriente. Asino gli ‘di Abramo per la normalizzazione dei rapporti trada un lato eddall’altro. “Una svolta storica per la pace nella regione”, li ha già definiti il presidente Usa. Alla cerimonia, nel South Lawn, interverranno il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i ministriesterialtri due Paesi, rispettivamente Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa. – “Storico giorno per la pace in Medio Oriente”: ha ...

eziomauro : Washington, alla Casa Bianca la firma dell'accordo tra Israele e Emirati. Trump: 'Giorno storico' - MediasetTgcom24 : Giorno storico, a Washington la firma della pace tra Israele ed Emirati #israele - fattoquotidiano : A Washington la firma degli accordi tra Barhain, Emirati Arabi ed Israele. Trump: “altri seguiranno” - Noovyis : (A Washington la firma degli accordi tra Barhain, Emirati Arabi ed Israele. Trump: “altri seguiranno”) Playhitmusi… - ninotelia1 : Washington, alla Casa Bianca la firma dell'accordo tra Israele, Emirati e Bahrein. Trump: 'Giorno s… -

Ultime Notizie dalla rete : Washington firma

Donald Trump firma alla Casa Bianca la pace in Medio Oriente con la firma degli "Accordi di Abramo" per la normalizzazione dei rapporti tra Israele, Emirati Arabi e Bahrein. «Storico giorno per la pac ...Donald Trump sigilla oggi alla Casa Bianca la 'pax americana' in Medio Oriente con la firma degli 'accordi di Abramo' per la normalizzazione dei rapporti tra Israele da un lato ed Emirati Arabi e Barh ...Donald Trump sigilla oggi alla Casa Bianca la 'pax americana' in Medio Oriente con la firma degli 'accordi di Abramo' per la normalizzazione dei rapporti tra Israele da un lato ed Emirati Arabi e Barh ...