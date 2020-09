A star is born, Lady Gaga e la canzone del film legata ad un lutto "che non dimenticherò mai" (Di martedì 15 settembre 2020) Lady Gaga ha dovuto cantare I'll Never Love Again, l'ultima canzone di A star is born, pochi istanti dopo aver scoperto che la sua migliore amica era morta. Lady Gaga decise di cantare I'll Never Love Again, l'ultima canzone di A star is born, pochi istanti dopo aver scoperto che la sua migliore amica, Sonja Durham, era morta, stroncata da un tumore al seno. "Solo il cuore sa qual è il vero significato di un'amicizia troppo speciale per le parole", scrisse l'attrice in onore dell'amica. In una recente intervista di EW Gaga ha dichiarato: "La mia cara amica Sonja è morta di cancro quel giorno. Dovevamo girare nel giro di 30 minuti, e ho lasciato il set dopo una chiamata di suo marito, sono ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020)ha dovuto cantare I'll Never Love Again, l'ultimadi Ais, pochi istanti dopo aver scoperto che la sua migliore amica era morta.decise di cantare I'll Never Love Again, l'ultimadi Ais, pochi istanti dopo aver scoperto che la sua migliore amica, Sonja Durham, era morta, stroncata da un tumore al seno. "Solo il cuore sa qual è il vero significato di un'amicizia troppo speciale per le parole", scrisse l'attrice in onore dell'amica. In una recente intervista di EWha dichiarato: "La mia cara amica Sonja è morta di cancro quel giorno. Dovevamo girare nel giro di 30 minuti, e ho lasciato il set dopo una chiamata di suo marito, sono ...

