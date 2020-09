A Star is Born: Bradley Cooper è più truccato di Lady Gaga, nel film (Di martedì 15 settembre 2020) In A Star is Born Bradley Cooper ha dovuto prepararsi per mesi al suo ruolo, e il suo make up era elaborato, mente Lady Gaga è quasi priva di trucco. Mentre Bradley Cooper ha dovuto utilizzare un'abbronzatura spray ogni giorno per svariati mesi sul set di A Star is Born, oltre a dover sopportare l'applicazione giornaliera di mentolo intorno agli occhi al fine di farli sembrare iniettati di sangue, Lady Gaga è quasi priva di trucco per l'intera durata della pellicola. Lady Gaga non è truccata per la maggior parte delle scene del film, per l'attrice e cantante sono state utilizzate soltanto una crema idratante e un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020) In Aisha dovuto prepararsi per mesi al suo ruolo, e il suo make up era elaborato, menteè quasi priva di trucco. Mentreha dovuto utilizzare un'abbronzatura spray ogni giorno per svariati mesi sul set di Ais, oltre a dover sopportare l'applicazione giornaliera di mentolo intorno agli occhi al fine di farli sembrare iniettati di sangue,è quasi priva di trucco per l'intera durata della pellicola.non è truccata per la maggior parte delle scene del, per l'attrice e cantante sono state utilizzate soltanto una crema idratante e un ...

