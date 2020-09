A scuola bimbi inginocchiati per scrivere, la ministra: «Foto strumentalizzata». I genitori difendono la maestra. E spunta un’altra immagine (Di martedì 15 settembre 2020) La Regione accusa: «Mancano i banchi, incivile». Il preside: «Un errore, ma no alle strumentalizzazioni». Il direttore regionale apre un’inchiesta interna Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 15 settembre 2020) La Regione accusa: «Mancano i banchi, incivile». Il preside: «Un errore, ma no alle strumentalizzazioni». Il direttore regionale apre un’inchiesta interna

Agenzia_Ansa : Bimbi in ginocchio a #Genova, scrivono sulle sedie. In alcune sezioni di elementari. Mancano ancora 15 mila banchi… - matteosalvinimi : #Salvini: Il ministro Azzolina diceva che tutti i bambini avrebbero trovato le mascherine sui banchi di scuola, ad… - Corriere : Genova, bimbi a scuola scrivono in ginocchio. Toti: «Dove sono finiti i banchi promessi da Azzolina?» - Marchi_G_Franco : @valegrande73 Non possiamo continuare ad incontrarci così.?????? Si, na non sugli schermi megalitici o sui telefonini… - saritta83827805 : RT @Corriere: Genova, bimbi a scuola scrivono in ginocchio. Toti: «Dove sono finiti i banchi promessi da Azzolina?» -