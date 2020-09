A Caivano oggi i funerali di Maria Paola. Gip conferma l'arresto del fratello (Di martedì 15 settembre 2020) Michele Antonio non accettava la relazione della sorella, 22 anni, col suo compagno trans Ciro. Il gip nell'ordinanza di arresto definisce il 30enne, 'incapace di controllare le proprie pulsioni ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 settembre 2020) Michele Antonio non accettava la relazione della sorella, 22 anni, col suo compagno trans Ciro. Il gip nell'ordinanza didefinisce il 30enne, 'incapace di controllare le proprie pulsioni ...

