37 anni di vita persi dentro un carcere, ma era innocente: rilasciato (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo 37 anni di carcere da innocente, oggi un 55enne è stato rilasciato perché 'non colpevole'. Determinante l'esame del Dna. robert duboisePiange quando alza gli occhi al cielo. Quel cielo che gli è stato negato per 37 lunghissimi anni. Era un ragazzino quando è stato condannato a morte per lo stupro e l'omicidio di una coetanea. Ha passato i migliori anni della sua vita tra le sbarre fino all'esame del Dna: non era stato lui a commettere il reato. Nel frattempo la condanna era passata da pena di morte ad ergastolo. Ma oggi Robert DuBoise è un uomo libero. Oggi, sembra incredibile, ma l'uomo è in un centro specializzato per condannati ingiustamente: non riesce ancora a ...

