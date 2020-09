2020, l'anno che rivoluzionò l'autotrasporto. Scania è pronta a trainarlo nell'era elettrica (Di martedì 15 settembre 2020) 15 settembre 2020: una data destinata a diventare storia, a scrivere il primo capitolo di una nuova storia dell'E-mobility, a rappresentare la prima tratta di un viaggio nel futuro a bordo di camion ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 15 settembre 2020) 15 settembre: una data destinata a diventare storia, a scrivere il primo capitolo di una nuova storia dell'E-mobility, a rappresentare la prima tratta di un viaggio nel futuro a bordo di camion ...

Ultime Notizie dalla rete : 2020 anno Mei 2020, il festival di musica indipendente all'anno zero: si parte il 2 ottobre - DIRE.it Dire W.K. Kellogg lancia la nuova campagna con banco alimentare negli store Coop

(Milano, 15 settembre 2020) - Milano, 15 settembre 2020 - Benefici nutrizionali ... In continuità con i progetti realizzati negli anni passati, Kellogg ha avviato anche una campagna in partnership con ...

Biennale Cinema Venezia 2020

“Samp” è il lungometraggio di RezzaMastrella iniziato 19 anni fa e terminato nel 2020, selezionato fra gli eventi speciali delle Giornate degli Autori ...

Via alla Movie Week, Milano capitale del cinema

Archiviata la molto virtuale Art Week, è il cinema a illuminare le giornate milanesi con la Milano Movie Week (14-20 settembre, milanomovieweek.it, dove è già disponibile il programma completo). Il ca ...

