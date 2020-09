“16mila morti | c’era anche mio padre” Il ragazzo prova ad avvicinare Attilio Fontana mentre brinda al comizio Ecco come è andata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 settembre 2020) A Corsico il presidente della Regione Lombardia, Attilo, è stato contestato da undurante il brindisi elettorale per il candidato sindaco leghista, Filippo Errante. “Presidente, questo è per i 16mila?”, ha chiesto al governatore il giovane spiegando poi di aver perso il padre a causa del Covid. Un gruppo di militanti leghisti, tra cui alcuni candidati in Consiglio comunale, hanno a loro volta contestato il: “E tu per chi voti? Per quelli che facevano l’aperitivo a fine febbraio (riferendosi a Nicola Zingaretti e Giorgio Gori, ndr)?”. Qualcuno gli hagridato: “Vallo a dire a Lucia Azzolina”. L'articolo “16mila, c’eramio padre”. Il ...