1,5 milioni di utenti beneficeranno di un progetto idrico saudita ad Aden, nello Yemen (Di martedì 15 settembre 2020) Aden, Yemen, 15 settembre 2020 /PRNewswire/



Per soddisfare le esigenze di circa 1,5 milioni di persone che abitano nella capitale provvisoria dello Yemen, Aden, e nei suoi dintorni, il Programma di sviluppo e ricostruzione saudita per lo Yemen (SDRPY) sta espandendo e sviluppando l'uso delle risorse idriche ad Al-Manasra. Dopo aver completato un progetto per riabilitare e rendere operativi 10 pozzi, l'SDRPY ora ne perforerà ed equipaggerà altri 5. Questa iniziativa rientra in un pacchetto di progetti dell'SDRPY inaugurati ad Aden questa settimana in diversi settori, tra cui salute, istruzione, trasporti, sport e acqua, servizi igienici e igiene (WASH). Sono state poste le fondamenta per la costruzione di quattro scuole, ...

