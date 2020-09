Zaniolo, il medico della Roma: 'Non è una recidiva, ecco i tempi di recupero' (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma - All'indomani dell'intervento chirurgico subito da Nicolò Zaniolo per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, il responsabile sanitario della Prima Squadra, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020)- All'indomani dell'intervento chirurgico subito da Nicolòper la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, il responsabile sanitarioPrima Squadra, ...

