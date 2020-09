Zangrillo e la presa di coscienza su Covid e lockdown: “I fatti stanno dando ragione al governo” (Di martedì 15 settembre 2020) Alberto Zangrillo è intervenuto in queste ore a L’Aria che tira, trasmissione di LA7, in cui ha fatto il punto della situazione sul Covid-19 in Italia. Il responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano ha continuato a bandire la psicosi che sembra vigere soprattutto ora con il ritorno a scuola di milioni di studenti italiani, ma non si può far altro che dare ragione al governo. Le nuove dichiarazioni di Zangrillo su Covid, lockdown e governo Lo stato di emergenza è stato gestito al meglio dal governo italiano, un lockdown visto come modello da seguire ed ora i fatti gli danno sicuramente ragione. Il problema ... Leggi su bufale (Di martedì 15 settembre 2020) Albertoè intervenuto in queste ore a L’Aria che tira, trasmissione di LA7, in cui ha fatto il punto della situazione sul-19 in Italia. Il responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano ha continuato a bandire la psicosi che sembra vigere soprattutto ora con il ritorno a scuola di milioni di studenti italiani, ma non si può far altro che dareal governo. Le nuove dichiarazioni disue governo Lo stato di emergenza è stato gestito al meglio dal governo italiano, unvisto come modello da seguire ed ora igli danno sicuramente. Il problema ...

