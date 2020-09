Willy, Mattarella: “Icona amicizia e solidarietà” (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo’ Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) – “La scuola, la cultura, il confronto continuo sono anche antidoti al virus della violenza e dell’intolleranza, che può infettare anch’esso la comunità se viene ridotta l’attenzione. Siamo sconvolti per la , pestato a morte per aver difeso un amico contro la violenza. Il suo volto sorridente resterà come un’icona di amicizia e di solidarietà, che richiama i compiti educativi e formativi della scuola e dell’intera nostra comunità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico a Vo’ Euganeo.“In coerenza con questi valori -ha aggiunto il Capo dello Stato- occorre spiegare il massimo impegno per contrastare chi pratica una violenza ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo’ Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) – “La scuola, la cultura, il confronto continuo sono anche antidoti al virus della violenza e dell’intolleranza, che può infettare anch’esso la comunità se viene ridotta l’attenzione. Siamo sconvolti per la , pestato a morte per aver difeso un amico contro la violenza. Il suo volto sorridente resterà come un’icona die di solidarietà, che richiama i compiti educativi e formativi della scuola e dell’intera nostra comunità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico a Vo’ Euganeo.“In coerenza con questi valori -ha aggiunto il Capo dello Stato- occorre spiegare il massimo impegno per contrastare chi pratica una violenza ...

