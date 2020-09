Willy il principe di Bel Air festeggia 30 anni mettendo la sua villa su Airbnb (Di lunedì 14 settembre 2020) A 30 anni dal primo episodio della serie culto Willy il principe di Bel Air, la villa in cui Will Smith ha girato per sei anni la sitcom è su Airbnb. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore attraverso il suo profilo Instagram.«La residenza familiare è lussuosa come appariva nella serie tv» si legge nel comunicato stampa rilasciato da Airbnb. «Graffiti art, interni elegantissimi, ritratti di famiglia senza tempo e la bistecca al formaggio di Philadelphia servita su piatti d'argento vi trasporteranno nel cuore del lusso. Zio e zia Banks non inclusi». E sarà proprio Willy ad affittarvi quella «sventola di casa», rimasta uguale nel tempo. Unica richiesta: «La mia collezione di sneaker ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 settembre 2020) A 30dal primo episodio della serie cultoildi Bel Air, lain cui Will Smith ha girato per seila sitcom è su. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore attraverso il suo profilo Instagram.«La residenza familiare è lussuosa come appariva nella serie tv» si legge nel comunicato stampa rilasciato da. «Graffiti art, interni elegantissimi, ritratti di famiglia senza tempo e la bistecca al formaggio di Philadelphia servita su piatti d'argento vi trasporteranno nel cuore del lusso. Zio e zia Banks non inclusi». E sarà proprioad affittarvi quella «sventola di casa», rimasta uguale nel tempo. Unica richiesta: «La mia collezione di sneaker ...

