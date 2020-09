Will Smith: «Potete dormire nella villa di “Willy, il Principe di Bel Air”». Ecco come (Di lunedì 14 settembre 2020) Una piccola vacanza in una delle ville più famose e lussuose della Tv. O, almeno, più famose della tv anni ’90. Ora è possibile grazie all’ultima trovata di Will Smith: mettere su Airbnb la villa del seguitissimo telefilm Willy, il Principe di Bel Air. E farlo a prezzi più che democratici. Trent’anni dopo “Willy” torna a Bel Air Trent’anni dopo, dunque, l’ex ragazzo terribile di Hollywood torna a calcare quel vialetto che lo consacrò sulla scena internazionale prima ancora dei blockbuster che ne hanno fatto una star. “Pensate che tutti dovremmo affittare la casa del Principe di Bel Air? Lo stiamo rendendo possibile con la collaborazione di Airbnb”, ha scritto l’attore sul suo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 settembre 2020) Una piccola vacanza in una delle ville più famose e lussuose della Tv. O, almeno, più famose della tv anni ’90. Ora è possibile grazie all’ultima trovata di: mettere su Airbnb ladel seguitissimo telefilmy, ildi Bel Air. E farlo a prezzi più che democratici. Trent’anni dopo “y” torna a Bel Air Trent’anni dopo, dunque, l’ex ragazzo terribile di Hollywood torna a calcare quel vialetto che lo consacrò sulla scena internazionale prima ancora dei blockbuster che ne hanno fatto una star. “Pensate che tutti dovremmo affittare la casa deldi Bel Air? Lo stiamo rendendo possibile con la collaborazione di Airbnb”, ha scritto l’attore sul suo ...

SecolodItalia1 : Will Smith: «Potete dormire nella villa di “Willy, il Principe di Bel Air”». Ecco come - Cncownerporsi11 : @et_h_aerealkim_ Il film più bello: Collateral beauty (oppure ogni film di Will Smith) e ogni film della saga Fast & Furious - qualitytravelit : Will Smith apre su Airbnb le porte della sua villa a Bel Air. Sì, la stessa della serie tv. =>… - siviaggia : Sentirsi come il vero 'principe di Bel-Air', soggiornando nella casa con piscina che Will Smith ha in California… - CorrNazionale : La villa di Willy, il principe di Bel-Air, è su Airbnb: l’iniziativa per i 30 anni della serie possibile grazie a W… -