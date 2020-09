Volley, Supercoppa: buona la prima per Perugia (Di lunedì 14 settembre 2020) prima partita ufficiale anche per la Superlega che ieri è scesa in campo per disputare le gare di Supercoppa e Coppa Italia; bene la Sir Safety Perugia che non lascia scampo a Modena sul taraflex casalingo, conquistano la semifinale di andata di Supercoppa di Volley maschile. Sir Safety Conad Perugia – Photo Credit: Perugia Official WebsiteVolley, Supercoppa: Perugia vince contro Modena Il percorso 2020/2021 dei Block Devils non poteva iniziare meglio; di fronte al piccolo pubblico del PalaBarton, i padroni di casa non deludono le aspettative. Modena lotta tanto ma poco può contro la formazione di coach Heynen; i Canarini non rendono però la vita facile agli umbri, cedendo solo nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020)partita ufficiale anche per la Superlega che ieri è scesa in campo per disputare le gare die Coppa Italia; bene la Sir Safetyche non lascia scampo a Modena sul taraflex casalingo, conquistano la semifinale di andata didimaschile. Sir Safety Conad– Photo Credit:Official Websitevince contro Modena Il percorso 2020/2021 dei Block Devils non poteva iniziare meglio; di fronte al piccolo pubblico del PalaBarton, i padroni di casa non deludono le aspettative. Modena lotta tanto ma poco può contro la formazione di coach Heynen; i Canarini non rendono però la vita facile agli umbri, cedendo solo nel ...

Kooy87 : RT @OA_Sport: Volley, Supercoppa Italiana 2020: Trento batte Civitanova nella semifinale d’andata, Abdel Aziz e Kooy show - infoitsport : Volley, Sir Safety Perugia-Modena: porte aperte al pubblico in Supercoppa - infoitsport : Volley, Supercoppa maschile 2020: programma, date, orari e tv semifinali di andata - infoitsport : LIVE Perugia-Modena 2-0, Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: Leon chiude il secondo set con un ace! - infoitsport : LIVE Perugia-Modena 3-0, Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: Leon trascina i Block Devils alla vittoria! -