“Voglio vederla per l’ultima volta” | il dolore di Ciro in conferenza stampa

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – “La mia famiglia mi vuole bene per quello che sono, non ce la faccio più. Doveva succedere a tutte e due. Io la voglio vedere per l’ultima volta a Maria Paola”. Cosìnel corso dellacon la sua famiglia ricorda la compagna Maria Paola, morta dopo essere stata speronata dal fratello contrario alla loro relazione. L'articolo “Voglioper l’ultima volta”: ildiinproviene da Anteprima24.it.