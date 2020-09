Vodafone e Disney insieme per creare il primo smart watch per bambini (Di lunedì 14 settembre 2020) «In Vodafone abbiamo intrapreso un percorso per realizzare una gamma completa di prodotti che miglioreranno la vita di tutti i giorni grazie alla magia della tecnologia smart. Il nostro impegno per connettere i nostri clienti agli aspetti e alle cose più importanti della loro vita guida tutto ciò che facciamo. E cosa c’è di più importante che rimanere in contatto con i nostri figli?»Con queste parole, Lutfu Kitapci - managing director di Vodafone consumer IoT - ha annunciato la nuova collaborazione dell’azienda di telecomunicazione con Disney per la realizzazione di uno smart watch di alta gamma per bambini, il cui lancio è previsto prima di Natale. L’orologio vanterà un hardware progettato dal team ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 settembre 2020) «Inabbiamo intrapreso un percorso per realizzare una gamma completa di prodotti che miglioreranno la vita di tutti i giorni grazie alla magia della tecnologia. Il nostro impegno per connettere i nostri clienti agli aspetti e alle cose più importanti della loro vita guida tutto ciò che facciamo. E cosa c’è di più importante che rimanere in contatto con i nostri figli?»Con queste parole, Lutfu Kitapci - managing director diconsumer IoT - ha annunciato la nuova collaborazione dell’azienda di telecomunicazione conper la realizzazione di unodi alta gamma per, il cui lancio è previsto prima di Natale. L’orologio vanterà un hardware progettato dal team ...

