Viviana Parisi | l’ultimo messaggio al padre | “Alle volte vorrei solo scappare da tutto”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 14 settembre 2020) È terminata l’analisi di tutto il materiale telematico reperito per far chiarezza su uno dei gialli che più hanno segnato questi ultimi mesi: la morte della 43ennee di suo figlio, il piccolo Gioele Mondello. Chat Facebook, messaggi su WhatsApp: tutto al momento si trova in mano a Roberto Consalvi, l’ingegnere forense che si occuperà di trasmettere il contenuto in Procura nella giornata di domani. Rimane indelebile intanto lo sfogo diin una lettera indirizzata al: terminati gli esami sui dispositivi Al vaglio dell’ingegnere forense che è stato incaricato di analizzare tutti i dispositivi della dj torinese c’è stato tutto: il tablet, il cellulare, forse anche un computer che ...