Viviana non ha ucciso Gioele: gli indizi (Di lunedì 14 settembre 2020) Il TgCom24 rivela che il corpo di Viviana era lì, esattamente dove è stato ritrovato, già il 4 agosto, ovvero il giorno dopo l'incidente, lo ha ripreso hai piedi del traliccio un drone dei Vigili del ... Leggi su vitadamamma (Di lunedì 14 settembre 2020) Il TgCom24 rivela che il corpo diera lì, esattamente dove è stato ritrovato, già il 4 agosto, ovvero il giorno dopo l'incidente, lo ha ripreso hai piedi del traliccio un drone dei Vigili del ...

AgenteOrange78 : @psymonic @viviana_lentini Che analisi approfondita, sicuro di non aver voluto scrivere 'escile'? - LucaPanofsky : @viviana_lentini approfitto dei drink di troppo, come i ragazzini, o come gli adulti che non vogliono crescere, per dire che: ?? - viviana_sottana : gente come fate a fare dei discorsi così belli, intelligenti e interessanti qui su Twitter quando ci provo non cap… - IlMici8 : @viviana_manca Bravi! State facendo una cosa grande e importantissima per lui. E non abbiate paura di fargli domand… - viviana_manca : RT @VincenzoMilani: Non si hanno più notizie certe di #GigiMaccalli 727 giorni #NicolaChiacchio 588 giorni #PadreDallOglio 2604 giorni #Pat… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana non Viviana e Gioele incidente, chi non ha chiamato i soccorsi: news inedite UrbanPost Viviana non ha ucciso Gioele, i corpi mangiati dagli animali e le indagini

Viviana non ha ucciso Gioele, è questa la decisa posizione della famiglia Mondello che chiede che le indagini non si chiudano infangando la memoria di una madre e senza una verità comprovabile. La tra ...

La sofferenza di Viviana Parisi, nella lettera al padre: "Vorrei scappare da tutto"

Una grande sofferenza e una grande paura era quella che perseguitava Viviana Parisi, la dj torinese di 43 anni trovata morta con il figlio Gioele, di 4 anni, nei boschi di Caronia. E lo si evince in ...

Viviana non ha ucciso Gioele, è questa la decisa posizione della famiglia Mondello che chiede che le indagini non si chiudano infangando la memoria di una madre e senza una verità comprovabile. La tra ...Una grande sofferenza e una grande paura era quella che perseguitava Viviana Parisi, la dj torinese di 43 anni trovata morta con il figlio Gioele, di 4 anni, nei boschi di Caronia. E lo si evince in ...