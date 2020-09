Vincenzo De Luca | “Il 24 settembre ricomincia la scuola in Campania”

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il governatore campano,De, ribadisce che il 24 gli alunni torneranno in classe: “Ci auguriamo di farlo in condizioni migliori di quelle in cui siamo oggi”. “Il 24 la”. A dirlo il presidente della Regione Campania,Dea margine dell’inaugurazione del cantiere per i lavori di riqualificazione della Zona …

Agenzia_Ansa : Indagato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'ipotesi di reato è abuso e truffa. #ANSA #DeLuca - fanpage : #DeLuca indagato per falso e truffa #7settembre - marattin : Pomeriggio a Napoli per vari incontri a sostegno della bella lista di @ItaliaViva e della candidatura di Vincenzo D… - matteoc1951 : RT @microcerotis: @matteoc1951 @dukana2 @lucariello_luca Regionali, M5s: Lucariello si candida e canta rap anti - De Luca - microcerotis : @matteoc1951 @dukana2 @lucariello_luca Regionali, M5s: Lucariello si candida e canta rap anti - De Luca… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Luca

Oggi, lunedì 14 settembre, sono iniziate le scuole in gran parte delle regioni italiane, anche se non in tutte: in Friuli Venezia Giulia riprenderanno mercoledì, in Sardegna martedì 22 settembre e in ...Riapertura delle scuole in Campania, De Luca ci ripensa: "Non so se riapriranno il 24" La riapertura delle scuole in Campania, già rinviata dal 14 al 24 settembre, potrebbe ulteriormente slittare. Lo ...