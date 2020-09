Villas Boas risponde a Tuchel: “Hai giocato alla lotteria prima di Psg-Atalanta?” (Di lunedì 14 settembre 2020) Tensione che ha fatto da padrona la sfida tra Psg e Marsiglia, valevole per il campionato di Ligue 1 2020/2021. L’OM è riuscito a spuntarla per 1-0 grazie al gol di Thauvin. Nel finale una rissa che ha portato a ben cinque espulsioni, tra cui quella di Neymar. Parole pesanti anche tra gli allenatori: “Tuchel si è rivolto a me – spiega Villas Boas, allenatore del Marsiglia – dicendomi che avrei dovuto giocare alla lotteria. Io gli ho risposto: ‘Hai giocato alla lotteria prima della partita con l’Atalanta?’. Ho molto rispetto per lui”. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Tensione che ha fatto da padrona la sfida tra Psg e Marsiglia, valevole per il campionato di Ligue 1 2020/2021. L’OM è riuscito a spuntarla per 1-0 grazie al gol di Thauvin. Nel finale una rissa che ha portato a ben cinque espulsioni, tra cui quella di Neymar. Parole pesanti anche tra gli allenatori: “si è rivolto a me – spiega, allenatore del Marsiglia – dicendomi che avrei dovuto giocare. Io gli ho risposto: ‘Haidella partita con l’Atalanta?’. Ho molto rispetto per lui”.

sportface2016 : Botta e risposta tra #Tuchel e #VillasBoas - #PSGOM - Yuro_23 : RT @RadioSportiva: ??? Riccardo #Mancini: #PSG? I soldi degli emiri servono, ma il PSG vince in Francia e non in Europa. Villas Boas? All'Ol… - RadioSportiva : ??? Riccardo #Mancini: #PSG? I soldi degli emiri servono, ma il PSG vince in Francia e non in Europa. Villas Boas? A… - CronacheTweet : #VillasBoas e il litigio con #Tuchel - CalcioNews24 : Marsiglia, Villas-Boas: «Vittoria storica contro il PSG» -